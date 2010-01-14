Qatar erwartet Boeing 787 im 2011

Geschäftsführer von Qatar Airways, Akbar Al Baker, erwartet den ersten Boeing 787 Dreamliner im September 2011.

Qatar Airways hat bei Boeing 30 787 Dreamliner fest bestellt und hält weitere 30 Vorkaufsrechte. Akbar Al Baker drohte im Sommer mit einem Bestellungsrückzug, falls dem Dreamliner weitere Verzögerungen ereilen würden. Nach dem erfolgreichen Erstflug, der am 15. Dezember 2009 stattgefunden hat, zeigte sich Akbar Al Baker bereits viel versöhnlicher mit Boeing und zeigte sich Glücklich, dass es beim Dreamliner Programm endlich sichtbar vorwärts geht. Qatar Airways kann nach eigenen Angaben den ersten Boeing 787 Dreamliner voraussichtlich im September 2011 übernehmen.