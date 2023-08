Qatar Airways fliegt neu nach Goa

Die stark wachsende Fluggesellschaft Qatar Airlines erweitert ihr Streckennetz nach Goa in Indien.

Mit Goa nimmt die Gesellschaft aus dem Nahen Osten die zehnte Linienverbindung nach Indien auf. Der Flug wird mit einem Airbus A320 durchgeführt, der mit 12 Sitzen in der Business Klasse und 132 Sitzplätzen in der Economy Klasse ausgelegt ist. Der Flug von Doha nach Goa wird jeweils am Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag spät abends abheben und am nächsten Morgen früh wieder zurück auf der Hauptbasis in Doha eintreffen. Diese neue Destination in Indien wird ab anfangs November regelmässig beflogen und bietet beste Verbindungen von zahlreichen Destinationen aus Europa über den Hub Doha an.