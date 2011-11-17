Qatar Airways kauft Boeing 777-200F

Der Flag Carrier aus Katar hat bei Boeing zwei weitere Boeing 777-200F Vollfrachter in Auftrag gegeben.

Diese Bekanntmachung erfolgte an der Dubai Airshow 2011. Der Auftrag entspricht nach aktuellem Listenpreis einem Wert von 560 Millionen US Dollar. Mit diesem neuen Auftrag stockt Qatar Airways ihre Boeing 777 Frachter flotte auf acht Maschinen auf. Bei dem Boeing 777-200F Frachter handelt es sich um das leistungsfähigste zweimotorige Frachtflugzeug, die Maschine kann 102 Tonnen Fracht über eine Nonstop Entfernung von 4.900 Nautischen Meilen (9.070 km) transportieren.