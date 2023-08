JAL kürzt weitere Routen

Japan Airlines will rund 60 Prozent ihrer internationalen Strecken vom Kansai International Airport aus streichen.

Die umsatzmässig grösste Airline Asiens soll etwa 21 internationale Routen ab Kansai aus ihrem Angebot streichen. Zusätzlich zu der bereits früher angekündigten Aufhebung von Flügen zwischen Kansai und London plant JAL die Streichung von Flügen nach Incheon Airport in Südkorea, Singapur und Hanoi per Ende Jahr. Innerhalb des eigenen Landes will die Airline 29 Routen streichen.

