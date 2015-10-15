Icelandair verkündet Sommerflugplan 2016

Icelandair Boeing 757 (Foto: Icelandair)

Frequenzerhöhungen und neue Ziele bei Icelandair: Mit Mai startet der Sommerflugplan 2016, der bis Oktober 2016 gültig ist.

Von Deutschland und der Schweiz aus gelangen Reisende je nach Abflughafen bis zu sieben Mal pro Woche nach Island. Von dort bietet die Airline direkte Umsteigemöglichkeiten nach Nordamerika – zu insgesamt 16 Zielen in den USA und in Kanada. Ganz neu im Programm sind Chicago und Montreal, die bis zu vier Mal wöchentlich angeflogen werden.

Wie in den Vorjahren erhöht Icelandair auch im Sommerflugplan 2016 die Frequenzen: So geht es von Frankfurt aus in der Hochsaison von Mai bis September sogar bis zu zweimal täglich nach Island und von dort zu ausgewählten Nordamerikazielen. Passagiere aus München gelangen bis zu sieben Mal wöchentlich nach Keflavik (KEF), den Heimatflughafen von Icelandair. Von Hamburg aus geht es bis zu viermal pro Woche nach Island und weiter in die USA und nach Kanada, einmal mehr als noch im Sommer 2015. Auch in der Schweiz wurden die Frequenzen erhöht: Gelangten 2015 Reisende aus Zürich noch sechsmal wöchentlich in den zweitgrößten Inselstaat Europas, so können sie im Sommer 2016 in der Hochsaison täglich in eine Icelandair-Maschine steigen. Von Genf aus wird die Frequenz von zwei (Sommer 2015) auf vier (Sommer 2016) wöchentliche Flüge erhöht.

Auch in Nordamerika bewegt die Airline einiges: Portland wird von Mai bis Oktober bis zu dreimal pro Woche bedient – einmal mehr als noch im vergangenen Sommer. Zudem erweitern zwei Neuzugänge das stetig wachsende Portfolio des isländischen Carriers: Die 10-Millionen-Metropole Chicago, drittgrößte Stadt der USA, wird ab Mai von Deutschland und der Schweiz aus ganzjährig bis zu viermal wöchentlich angeflogen. Auch nach Montreal, der zweitgrößten Stadt Kanadas, gibt es zwischen Mai und Oktober 2016 bis zu vier wöchentliche Flüge von Deutschland und der Schweiz aus.

Im Sommer 2016 gelangen Reisende über Keflavik nach New York (JFK und EWR), Anchorage, Boston, Chicago, Denver, Minneapolis, Orlando, Portland, Seattle und Washington D.C. in den USA sowie Edmonton, Halifax, Montreal, Toronto und Vancouver in Kanada. Icelandair punktet dabei mit kurzen Umsteigezeiten von 60 bis 90 Minuten am modernen Flughafen Keflavik sowie der Möglichkeit, bereits in der Economy Class zwei Gepäckstücke à 23 Kilogramm mitzunehmen. Zudem reisen Passagiere, von Nordamerika kommend, bereits in Keflavik schnell in den Schengenraum ein und können in Island einen kostenlosen Stopover für bis zu sieben Nächte einlegen, ohne dass sich der Flugpreis erhöht.

Weitere Informationen zu den Angeboten von Icelandair sowie Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf www.icelandair.de.