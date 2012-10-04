US Airways meldet bessere Septemberzahlen

Die US Airways Group kann für den Berichtsmonat September 2012 eine Rekordauslastung vermelden.

Die US amerikanische Airline transportierte im vergangenen Monat 1,6 Prozent mehr Passagiere als im September 2011. 4,840 Millionen Fluggäste benutzten im vergangenen Monat die Dienste der US Airways. Insgesamt absolvierte die Airline 5,156 Milliarden bezahlte Sitzplatzmeilen, 2,0 Prozentpunkte mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember um 1,1 Prozentpunkte nach oben gefahren und betrug 6,139 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Auslastung lag bei soliden 84,0 Prozent und war 0,7 Prozentpunkte höher als im September 2011. Mit US Airways flogen in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 47,047 Millionen Passagiere, dies waren 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr.