Großes Kino bei TAP Air Portugal

Air Portugal TAP Airbus A330-200 (Foto: Airbus)

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe kündigt TAP Air Portugal die zweite Auflage des On-Board Filmfestivals an.

Das Altitude Film Fest ist ein innovatives Projekt, das die Welt des Kinos in 30.000 Fuß Höhe feiert und gleichzeitig für Portugal, seine Kultur und seine Traditionen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Grenzen wirbt. Bewerbungen sind bis zum 31. Mai 2025 möglich, die Anmeldung kostet 10 US-Dollar.

Das Altitude Film Fest bietet eine internationale Plattform für aufstrebende Filmemacher und fordert sie auf, kurze Spiel- oder Dokumentarfilme mit einer Höchstdauer von 30 Minuten einzureichen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen: Ein Teil des Films wurde in Portugal gedreht und/oder der Inhalt konzentriert sich auf die portugiesische Kultur. Es werden nur Kurzfilme angenommen, die zwischen dem 1. März 2024 und dem 30. April 2025 produziert wurden. Die eingereichten Werke werden von einem von TAP ernannten Komitee vorausgewählt. Diese Filme werden einer unabhängigen Jury, die sich aus Fachleuten der Filmindustrie zusammensetzt, zur endgültigen Bewertung vorgelegt. Die Finalisten erhalten bis zum 28. Juli 2025 Bescheid.

Das Altitude Film Fest bietet Fluggästen ein einzigartiges kulturelles Angebot. Es verwandelt das Bordunterhaltungssystem der Langstreckenflugzeuge von TAP in einen echten Kinosaal. Im Oktober 2025 haben die Passagiere der portugiesischen Fluggesellschaft die Möglichkeit, die 10 Finalisten-Filme zu sehen und für ihren Favoriten abzustimmen. Die endgültige Auswahl der Gewinner ergibt sich aus einer Kombination aus dem Votum der Jury (40 Prozent) und dem Votum des Publikums an Bord (60 Prozent).

Die Gewinner des Altitude Film Festes werden bei einer Preisverleihung am Weltkinotag, dem 5. November 2025, in Lissabon bekannt gegeben. Die mit dem Großen Preis für den besten Spielfilm und den besten Dokumentarfilm ausgezeichneten Filme werden mit einem Reisestipendium in Höhe von jeweils 1.500 Euro prämiert. Mit dieser Auszeichnung soll nicht nur die künstlerische und erzählerische Leistung der Gewinnerfilme gewürdigt werden, sondern Filmemachern auch die Möglichkeit geboten werden, neue Horizonte zu erkunden und sich von neuen Erlebnissen in der ganzen Welt inspirieren zu lassen.

Über TAP Air Portugal

TAP ist die führende portugiesische Fluggesellschaft und seit 2005 Mitglied der Star Alliance. TAP fliegt seit 1945 und führt über das Drehkreuz Lissabon Flüge aus ganz Europa nach Afrika, Nord-, Mittel- und Südamerika durch.

TAP Air Portugal ist die weltweit führende Fluggesellschaft zwischen Europa und Brasilien. In diesem Sommer bietet TAP über 1250 Flüge pro Woche zu 84 Städten in 30 Ländern über ihr Streckennetz an, das sechs Flughäfen in Portugal, neun in Nordamerika, 13 in Mittel- und Südamerika, 14 in Afrika und im Nahen Osten und 43 in Europa (außerhalb Portugals) umfasst.

TAP hat sich klar dazu bekannt, ihre Flotte zu modernisieren und ihren Kunden das beste Produkt der Branche zu bieten. Die portugiesische Fluggesellschaft betreibt eine der jüngsten Flotten der Welt, die ausschließlich aus Airbus-Flugzeugen der nächsten Generation von Airbus besteht: A320neo, A321neo, A321LR und A330neo, die sich durch höhere Effizienz und niedrigere Emissionswerte auszeichnen. In ihrer Regionalflotte (TAP Express) nutzt TAP außerdem Maschinen von Embraer.

TAP Air Portugal ist nach Airline Ratings die sicherste Fluggesellschaft Europas und die sechstsicherste der Welt.

TAP Air Portugal wurde 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024 mit dem World Travel Award als Europas führende Fluggesellschaft nach Afrika und als Europas führende Fluggesellschaft nach Südamerika ausgezeichnet.