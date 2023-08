Grossauftrag für Airbus

China Eastern gab am Montag, dem 27. Dezember, einen Grossauftrag über 16 Airbus A330 Grossraumflugzeuge bekannt.

China Eastern gab die Kaufentscheidung in einer Pflichtmitteilung an der Börse Hongkong bekannt. Die Langstreckenjets vom Typ Airbus A330 werden voraussichtlich zwischen 2011 und 2014 an die chinesische Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Shanghai ausgeliefert. Der Marktwert der 16 Airbus A330 Maschinen gibt China Eastern mit 2,6 Milliarden US Dollar an. Die Airbus A330 Flotte von China Eastern werden durch Rolls Royce Trent 700 Triebwerke angetrieben, die Gesellschaft hat jedoch nicht bekannt gegeben, welche Antriebsvariante für die bestellten Maschinen gewählt wurde.