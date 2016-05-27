Mit BA von London nach Doha und Maskat

Boeing 787-8 British Airways (Foto: Boeing)

Liebhaber der Arabischen Halbinsel können sich besonders freuen: Die Premium-Airline British Airways wird ab dem 30. Oktober 2016 von London-Heathrow direkt nach Doha in Katar und Maskat im Oman fliegen.

Reisende in die Städte im Nahen Osten mussten bisher einen Zwischenstopp in Bahrain auf der Route London-Doha oder in Abu Dhabi auf der Route London-Maskat einlegen. Mit den Direktverbindungen von London verringert sich die Reisezeit um zwei Stunden.

British Airways bietet damit tägliche Flüge zwischen London und Abu Dhabi, Doha und Bahrain an. Fünfmal pro Woche fliegt die Premium-Airline von London-Heathrow nach Maskat.