London City Airport mit kurzen Transferzeiten

London City Airport (Foto: London City Airport)

Wie lange benötigt man am London City Airport (LCY) von der Empfangshalle bis zum Gate bzw. vom Flugzeug bis zum Ausgang des Flughafens?

Der London City Airport hat mit Hilfe der Software „Crowd Vision“ die Transferzeiten häufiger Flugrouten ausgewertet: So benötigt ein von Zürich anreisender Passagier am London City Airport im Durchschnitt 4,4 Minuten ohne und 10,7 Minuten mit aufgegebenem Gepäck, um vom Flugzeug zum Ausgang des Flughafens zu gelangen. Bei der Abreise zurück nach Zürich liegt die Dauer vom Check-in bis zum Gate bei durchschnittlich 11 Minuten.

Reisende von Mailand benötigen 4,4 Minuten bei der Ankunft ohne Gepäck bzw. 11,2 Minuten mit aufgegebenen Koffern. Beim Abflug beträgt die Transferdauer 10,7 Minuten. Bei Reisenden aus Dublin sind es 4,2 Minuten ohne Gepäck und 10,6 Minuten mit Gepäckabholung. Abreisende Passagiere benötigen im Durchschnitt 10,8 Minuten. Bei der Destination Madrid zählt die Analyse bei der Ankunft 4,6 Minuten ohne bzw. 11,6 Minuten mit Gepäck, der Transfer beim Abflug nach Madrid dauert durchschnittlich 10,3 Minuten.

Die Ergebnisse zeigen, dass der London City Airport seinen Passagieren mit höchstens 11,2 Minuten Transferzeit ein schnelles und unkompliziertes Reisen ermöglicht.

Declan Collier, CEO des LCY, bestätigt: „Wir sind sehr stolz über diese fantastischen Ergebnisse. Vor allem für unsere Geschäftsreisenden, welche ein Drittel aller Reisenden am LCY ausmachen, ist ein kurzer Transferweg beim Abflug sowie bei der Ankunft sehr wichtig. Auch die Pünktlichkeit des Flughafens spielt eine grosse Rolle. Mit stolzer Freude verkünden wir, dass wir auch im Jahr 2014 wieder der pünktlichste Flughafen in Grossbritannien waren, das dritte Jahr in Folge seit 2012. Der LCY zählt im Jahr 2014 eine durchschnittliche Verspätung von 7 Minuten, der Durchschnitt in Grossbritannien liegt bei 12 Minuten. Generell waren 88% der Flüge am LCY pünktlich, der landesweite Durchschnitt liegt bei 79%.

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