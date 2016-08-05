London City Airport kann ausbauen

London City Airport Flughafen Erweiterung (Foto: LCY Airport)

Auf dem London City Airport werden 6,5 Millionen Passagiere im Jahr und 32.000 zusätzliche Flüge jährlich ab 2025 angestrebt.

Der London City Airport (LCY) hat die Baugenehmigung für die Erweiterung des Flughafens von der britischen Regierung erhalten. Durch den Ausbau können ab 2025 insgesamt 6,5 Millionen Passagiere jährlich abgefertigt werden. Zum Vergleich: Der Londoner Stadtflughafen verzeichnete im vergangenen Jahr 4,3 Millionen Fluggäste.

Das 344 Millionen Britische Pfund umfassende, private Investment beinhaltet die Erweiterung des Terminalgebäudes, den Bau von sieben neuen Flugzeugstandplätzen und einer weiteren Taxispur. Durch das Projekt kann sich der LCY – einer der grössten Arbeitgeber in den Londoner Royal Docks – für neue, ruhigere Flugzeuge öffnen und seine Kapazitäten ausbauen. Durch die Flughafenerweiterung wird der LCY ab 2025 jährlich 32.000 zusätzliche Flüge abfertigen können.

“Die neue Regierung hat gezeigt, dass sie im besten Interesse der britischen Wirtschaft handelt. Durch die Expansion des London City Airport werden mehr als 2.000 neue Arbeitsplätze in East London entstehen. Ausserdem wird die dringend benötigte zusätzliche Luftfahrtkapazität im Südosten geschaffen. Ich begrüsse die Entscheidung“, kommentiert Declan Collier, CEO, London City Airport.

LCY Airport