Flughafen Zürich präsentiert Winterflugplan

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Mit der Zeitumstellung am Sonntag, 27. Oktober 2024, tritt am Flughafen Zürich der Winterflugplan in Kraft. Im kommenden Winter werden 169 Destinationen von 53 Fluggesellschaften angeflogen.

Edelweiss erweitert ab dem 18. Dezember ihr Destinationsportfolio nach Gizeh/Sphinx mit zwei wöchentlichen Flügen. Ab Ende Februar fliegt Edelweiss zudem zweimal wöchentlich neu via Maskat in die omanische Küstenstadt Salalah und nonstop zurück. Erstmalig bedient Edelweiss saisonal die Destination Tunis. Damit ergänzt Edelweiss das Angebot von Tunisair, welche die tunesische Hauptstadt im Sommerflugplan anfliegt.

easyJet baut ihr Streckennetz aus: Bordeaux und Manchester werden neu im Winterflugplan aufgenommen. Damit ist easyJet neben SWISS die zweite Fluggesellschaft mit Verbindungen in diese beiden europäischen Städte.

Bessere Anbindung des Mittleren Ostens, Asiens und Afrikas

Etihad baut die bestehende tägliche Verbindung zwischen Zürich und Abu Dhabi bis Juni 2025 schrittweise auf zwei Flüge pro Tag aus. Die zusätzliche Verbindung am Abend bietet den Passagieren noch mehr Reisemöglichkeiten in den Mittleren Osten, nach Asien, Afrika und Australien.

Auch Cathay Pacific weitet ihr Angebot aus und fliegt im Verlauf des Winters wieder täglich nach Hongkong. Weiter erhöht Ethiopian ab Ende Oktober 2024 die Frequenz nach Addis Abeba und bedient die Strecke täglich.

Air India wird die im Sommer eingeführte Direktverbindung in die Metropole Neu-Delhi auch in den Wintermonaten weiterführen. Der Abendflug von Air India ab Zürich mit vier wöchentlichen Flügen ergänzt das tägliche SWISS-Angebot in die indische Hauptstadt.

Oman Air fliegt seit dem 5. Oktober wieder nach Maskat und bietet im Winterflugplan bis zu fünf Flüge pro Woche an. Zuletzt hatte Oman Air Ende März 2024 den Flughafen Zürich angeflogen.

Saisonverlängerungen diverser Destinationen

Die neuen SWISS-Sommer-Destinationen Seoul und Toronto werden 2025 bereits ab Anfang respektive Mitte März bedient – statt erst mit Beginn des Sommerflugplans Ende März. SWISS fliegt ausserdem weiterhin die im Sommer neu aufgenommenen Destinationen Cluj-Napoca in Rumänien und Košice in der Slowakei je dreimal wöchentlich und London Gatwick täglich an.

GP Aviation wird die im Sommer aufgenommene Route Zürich – Pristina auch im Winterflugplan täglich anfliegen und bietet damit eine Alternative zu Edelweiss und Chair.

Eurowings führt die Verbindung in die deutsche Hauptstadt Berlin nach dem Sommerflugplan auch im Winter mit bis zu 11 wöchentlichen Flügen fort.

Edelweiss ihrerseits bietet im Winter neu zweimal wöchentlich die Verbindung nach Djerba an. Auch für die Destinationen Bilbao, Ibiza, Antalya und Cagliari verlängert Edelweiss die Saison. Split und Faro werden erstmals ganzjährig bedient. Weiter nimmt Edelweiss die Strecken Bogotá und Cartagena neu bereits ab 3. November auf.

Nordische Destinationen weiterhin im Trend

Die Winterziele im Norden sind nach wie vor beliebt, weshalb Edelweiss im Winterflugplan die Frequenzen nach Finnland und Norwegen erhöht: Neu verdichtet Edelweiss das Angebot nach Tromsø mit fünf Flügen pro Woche. Erstmals bietet Edelweiss auch Linienflüge nach Kittilä und Rovaniemi in Finnland an. Evenes (Lofoten) wird neu auch im Winterflugplan bedient. Zudem werden Kuusamo und Ivalo ab Mitte Dezember bis Anfang beziehungsweise Ende März angeflogen.

Der Winterflugplan 2024/25 dauert bis am 29. März 2025.

Temporäre Verschiebung von Check-in-Orten

Im letzten Winter wurde am Flughafen Zürich die erste Hälfte der Gepäckförderbänder im Check-in 1 ersetzt. Während des diesjährigen Winterflugplans folgt nun der Ersatz des zweiten Teils der Bänder. Aufgrund dessen verschieben sich während der Umbauphase vom 29. Oktober bis 19. März 2025 einige Check-in-Orte.

Passagiere von SWISS, Lufthansa, Aegean, Austrian Airlines, Edelweiss Air, Brussels Airlines sowie Croatia Airlines werden je nach Reiseklasse im Check-in 1 oder 3 bedient: Das Check-in für Economy- und Premium-Economy-Gäste findet während der Umbauzeit ausschliesslich im Check-in 3 statt. Im Check-in 3 steht während der Umbauphase ein Same-Day-Ticket-Office von 10:00 bis 18:00 Uhr zur Verfügung. Weiterhin im Check-in 1 befinden sich die Schalter für alle First-, HON-, Senator-, Star Gold-, Business-Gäste sowie Frequent Traveller. Das Check-in für PRM-Betreuung, Tiere im Kennel (AVIH) und alleinreisende Kinder (UMNR) aller Flugklassen findet ebenfalls im Check-in 1 statt. Für Passagiere von Vueling und easyJet stehen temporär Schalter im Check-in 2 zur Verfügung.

Der Umbau der Gepäckförderbänder im Check-in 1 ist nötig, weil die Bänder das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben.

Flughafen Zürich