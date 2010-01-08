Obama will Sicherheit verbessern

Der Präsident der Vereinigten Staaten will das amerikanische Sicherheitssystem auf innere Schwachstellen prüfen und diese beheben.

Ein gestern veröffentlichter Bericht der US Geheimdienste hatte ergeben, dass die amerikanische Regierung über genügend Informationen über den versuchten terroristischen Angriff auf einen Transatlantikflug vor zwei Wochen verfügt hätte, um ihn zu verhindern. Aus dem Bericht ging ausserdem hervor, dass das aktuelle „Watch-List-System“ verbessert werden muss und dass systematische Schwachstellen innerhalb der Geheim- und Sicherheitsdienste bestehen. Obama sagte, die Prozesse im Zusammenhang mit der Erstellung, Prüfung und Analyse der Watchlisten müssten sofort verbessert werden. Man werde die Sicherheitsmassnahmen verbessern, doch die erweiterten Technologien, Protokolle und Vorgehensweisen sollen weiterhin den Datenschutzrechten und den Bürgerrechten entsprechen.