FAA nicht restlos zufrieden

FAA liess gestern verlauten, dass sie 17 Fälle bei 11 Airlines untersucht, bei denen sie Sicherheitsmängel gefunden hat.

Bei routinemässigen Überprüfungen, die eine Luftaufsichtbehörde turnusmässig zu machen hat, kamen bereits im Frühjahr bei grossen amerikanischen Airlines Mängel zu Tage. Scheinbar häufen sich die Fälle, in denen Direktiven der US Luftfahrtbehörde FAA nicht ordnungsgemäss befolgt werden. Die FAA stellte 17 Unregelmässigkeiten bei 11 Fluggesellschaften fest. Die Luftfahrtbehörde schweigt sich über die Sünder bisweilen aus. Bei den Audits wurde der Einhalt von 5600 Sicherheitsdirektiven der FAA überprüft, 98 Prozent aller Direktiven wurden anstandslos umgesetzt und andere konnten rasch nachgebessert werden. Die Airlines zeigen sich nach den Audits zufrieden und sind überzeugt, dass sie eine gute Arbeit leisten und den Sicherheitsweisungen der FAA bestens folge leisten.