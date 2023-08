EU und USA unterzeichnen Luftfahrt-Sicherheitsabkommen

Die Luftfahrtbehörde FAA und die Europäische Kommission unterzeichneten gestern ein Sicherheitsabkommen. Das Abkommen vertieft die Zusammenarbeit der FAA mit der europäischen Luftfahrtbehörde EASA und den nationalen Behörden.

Die Übereinkunft regelt die wechselseitige Akzeptanz der Sicherheitsbefunde in Flugzeugbau, Flugtauglichkeit und Reparaturüberwachung. Es ermöglicht den USA, Luftfahrtprodukte der gesamten EU zu akzeptieren, an Stelle der bisherigen individuellen Abkommen mit einzelnen Staaten. Das Abkommen sei als erstes Luftfahrt-Sicherheitsabkommen zwischen der EU und einem dritten Land ein Meilenstein, der auf die globale Luftfahrtsicherheit wirken wird, sagte EK Vizepräsident Antonio Tajani. Der EK strebt ein ähnliches Abkommen mit Kanada an.