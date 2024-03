Flughafen Zürich erwartet Reisewelle über Ostern

Flughafen Zürich (Foto: Hobby Verlag AG)

Mit den Ostertagen steht eine der Hauptreisezeiten am Flughafen Zürich bevor. Umso wichtiger deshalb, dass sich Passagiere gut auf ihre Reise vorbereiten.

Der Flughafen Zürich ist aber auch ein beliebtes Ausflugsziel für Daheimgebliebene und mit etwas Glück bekommt man gar den Osterhasen zu sehen. Über die Ostertage rechnet die Flughafen Zürich AG im Schnitt mit rund 90.000 Passagieren pro Tag. Verglichen mit Ostern vor Corona im Jahr 2019, liegt dieser Wert leicht tiefer.

Neue Wege für Passagiere

Aufgrund der Bauarbeiten für die Entwicklung der landseitigen Passagierflächen ist derzeit der Korridor zwischen Airport Shopping und Check-in 1 geschlossen. Passagiere werden via Check-in 2 oder Vorfahrt umgeleitet. Die Umleitung ist signalisiert. Nach umfangreichen Arbeiten an den Gepäckbändern im Check-in 1 ist dieses ab Ostern auch wieder geöffnet für die Economy-Passagiere von SWISS und weiteren Airlines. Passagiere werden gebeten, den Check-in-Ort auf dem Ticket bzw. vor Ort zu beachten.

Oster-Programm für Daheimgebliebene

Der Flughafen Zürich ist an Ostern nicht nur Ankunfts- und Abflugsort, sondern auch ein beliebtes Ausflugsziel für die Menschen aus der Region. Mit der Umstellung am Karfreitag auf den Sommerbetrieb, ist die Zuschauerterrasse B wieder länger – von 10:00 bis 18:00 Uhr – geöffnet. Im Sommerbetrieb ist zudem die Zuschauerterrasse auf dem Dock E, jeweils am Samstag, Sonntag und an Feiertagen wieder für Besuchende mit dem Gratis-Shuttlebus von der Zuschauerterrasse B aus erreichbar. Von Karfreitag bis Ostermontag finden zudem täglich öffentliche Rundfahrten und Flughafenführungen statt.

Informationen zu den Zuschauerterrassen am Flughafen

Am Ostersonntag und Ostermontag beschenken der Osterhase und das Flughafen-Maskottchen Rolli Rollkoffer die Gäste auf der Zuschauerterrasse B von 14:00 – 16:00 Uhr mit einer süssen Überraschung.

