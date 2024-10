Flughafen Wien präsentiert Septemberzahlen

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Der Flughafen Wien konnte im September 2024 erneut zulegen, der Flughafen konnte 3,078 Millionen Passagiere abfertigen, das entspricht einem Plus von 5,4 Prozent.

Nach einem Rekordsommer legen die Passagierzahlen am Flughafen Wien weiter zu: Im September 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 6,8% auf 4.058.778 Reisende und um 5,4% auf 3.078.141 Reisende am Standort Wien gegenüber dem September des Vorjahres.

Am Flughafen Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber September 2023 auf 2.358.092 (+6,6%) und jene der Transferpassagiere auf 711.994 Reisende (+1,4%). Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.050 Starts und Landungen (+6,4%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem September 2023 um 26,4% auf 25.547 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen im September 2024

Im September 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.062.810 Reisende (+6,8% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im September 2024 insgesamt 249.323 Passagiere (+10,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 54.817 Reisende (+11,7%) und nach Afrika 24.215 (-2,6%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im September 2024 insgesamt 67.244 (-25,8%) und in den Fernen Osten 48.092 Passagiere (+22,0%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im September 2024 auf 896.471 Reisende (+10,4%). Am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 84.166 Reisende (+21,5%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis September 2024: +7,2% in Wien und +9,1% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis September 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,2% auf kumuliert 24.119.913 Fluggäste zu – und liegt damit mit 0,7% über dem Vorkrisenniveau (2019). Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis September 2024 um 19,7% auf 216.360 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,1% auf 31.626.531 Reisende.

Flughafen Wien