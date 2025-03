Flughafen Stuttgart präsentiert Sommerflugplan

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Am Sonntag, den 30. März 2025, beginnt mit der Umstellung auf Sommerzeit der Sommerflugplan am Airport Stuttgart, 36 Airlines fliegen 115 Ziele an.

Nach vorläufigem Stand fliegen 36 Airlines zu 115 Zielen in 37 Ländern. Die meistgefragten Urlaubsländer sind weiterhin die Türkei, Spanien und Griechenland. Istanbul, Palma de Mallorca und Antalya sind die beliebtesten Destinationen. Bis zum Ende des Sommerflugplans am Samstag, 25. Oktober 2025 sind über 50.000 Flüge geplant, ein Plus von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Fluggesellschaft Eurowings ist die größte Airline in Stuttgart mit 77 Zielen, darunter Dubai, das noch bis Ende April im Flugplan steht. Als neue Destination steuert Eurowings die Insel Malta im Mittelmeer sowie Mostar, das beliebte Reiseziel in Bosnien-Herzegowina, an. Wer Sehnsucht nach italienischer Kunst und Köstlichkeiten hat, kann unter anderem zwischen Mailand, Neapel, Rom oder Venedig wählen. Nordwärts fliegt Eurowings erstmals ganzjährig nach Dublin sowie nach Manchester oder auch Stockholm.

Mit SunExpress geht es u.a. nach Antalya, Dalaman oder Kayseri. Neu im Flugplan sind Bursa am Marmarameer, Ordu-Giresun am Schwarzen Meer und Balikesir-Edremit. Die Fluggesellschaft TUIfly steuert unter anderem Hurghada am Roten Meer an, die tunesische Insel Djerba sowie Boa Vista und Sal auf den Kapverden. Mit Condor geht es neben anderen Zielen nach Heraklion, Korfu oder Kos.

WizzAir hat Budapest, Bukarest, Cluj und das albanische Tirana im Programm sowie auch die bulgarische Hauptstadt Sofia und ab September Skopje in Nordmazedonien. Erstmals ab Stuttgart fliegt Electra Airways mit den Zielen Burgas und Varna an der Goldküste und Fly One aus Moldau, die Chisinau ansteuert.

Wichtige Umsteigehubs und weltweite Verbindungen

Neben europäischen Verbindungen und vielen Ferienzielen werden wichtige Umsteigehubs wie Amsterdam, Frankfurt, Paris, Istanbul, London, Warschau, Wien oder Zürich auch im Sommerflugplan mehrmals täglich angeflogen. Damit ist der Landesflughafen an die weltweiten Streckennetze der Airlines angebunden, die dort ihre jeweilige Basis haben.

