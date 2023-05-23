Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, die Verkehrszahlen übertreffen heute wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im April 2023 insgesamt 940,4 Tausend Passagiere, im Vorjahresapril waren es wegen der Corona Krise lediglich 306,3 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte.

Vor der Krise im April 2019 flogen mit Scoot 892 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im April 2023 liegen wieder fünf Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresapril von 1,637 Milliarden auf 2,807 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 842 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,550 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im April bei hohen 90,8 Prozent, im Vorjahresapril lag sie bei 51,4 Prozent.