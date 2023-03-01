Scoot erholt sich von Coronakrise

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Singapore Airlines Tochter Scoot erholt sich von Corona, seit April 2022 steigen die Passagierzahlen wieder kontinuierlich an.

Mit Scoot flogen im Januar 2023 insgesamt 926,8 Tausend Passagiere, im Vorjahresjanuar waren es wegen der Corona Krise lediglich 206,8 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Januar 2020 flogen mit Scoot 1,047 Millionen Passagiere. Die Passagierzahlen im Januar 2023 liegen also noch rund zehn Prozent unter dem Vorkrisenniveau.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjanuar von 1,106 Milliarden auf 2,837 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 206,8 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,564 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 90,4 Prozent, im Vorjahresjanuar lag sie bei 18,7 Prozent.