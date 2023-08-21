Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, die Verkehrszahlen übertreffen heute wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im Juli 2023 insgesamt 1,084 Millionen Passagiere, im Vorjahresjuli waren es wegen der Corona Krise lediglich 613 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Flugzeugen begrüßen konnte.

Vor der Krise im Juli 2019 flogen mit Scoot 962 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im Juli 2023 liegen wieder zwölf Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjuli von 1,940 Milliarden auf 3,166 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 1,669 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,934 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Juli bei hohen 92,7 Prozent, im Vorjahresjuli lag sie bei 86,0 Prozent.