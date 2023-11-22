Scoot meldet solide Passagierzahlen

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Mit Scoot flogen im Oktober 2023 insgesamt 1,099 Millionen Passagiere, im Vorjahresoktober waren es wegen Corona lediglich 729 Tausend Fluggäste.

Die Singapore Airlines Tochter Scoot hat wieder auf Wachstumskurs umgeschaltet. Vor der Krise im Oktober 2019 flogen mit Scoot 899 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im Oktober 2023 liegen mit zweiundzwanzig Prozent deutlich über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresoktober von 2,280 Milliarden auf 3,257 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 1,967 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,894 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Oktober 2023 bei hohen 88,9 Prozent, im Vorjahresoktober lag sie bei 86,2 Prozent.