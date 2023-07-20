Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, die Verkehrszahlen übertreffen heute wieder das Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im Juni 2023 insgesamt 1,015 Millionen Passagiere, im Vorjahresjuni waren es wegen der Corona Krise lediglich 531 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte.

Vor der Krise im Juni 2019 flogen mit Scoot 931 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im Juni 2023 liegen wieder neun Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat.

Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresjuni von 1,864 Milliarden auf 2,916 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 1,401 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,730 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im Juni bei hohen 93,6 Prozent, im Vorjahresjuni lag sie bei 75,2 Prozent.