Scoot hat sich von Corona erholt

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Die Passagierzahlen bei Scoot haben sich von der Coronakrise erholt, seit April 2022 stiegen die Zahlen kontinuierlich an und übertreffen wieder das Vorkrisenniveau.

Mit der Singapore Airlines Tochter Scoot flogen im Februar 2023 insgesamt 848,2 Tausend Passagiere, im Vorjahresfebruar waren es wegen der Corona Krise lediglich 207,8 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im Februar 2019 flogen mit Scoot 827 Tausend Passagiere. Die Passagierzahlen im Februar 2023 liegen wieder 2,5 Prozent über dem Vorkrisenniveau und zeigen, dass sich Scoot wieder deutlich von der Coronakrise erholt hat. Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresfebruar von 1,046 Milliarden auf 2,526 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 207,8 Millionen Sitzplatzkilometer auf 2,312 Milliarden Sitzplatzkilometer wieder stark erholt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei hohen 91,6 Prozent, im Vorjahresfebruar lag sie bei 19,9 Prozent.