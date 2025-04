Flughafen Hamburg schreibt Gewinn

Flughafen Hamburg (Foto: Flughafen Hamburg)

Hamburg Airport ist auf Kurs: Die Passagierzahlen erholten sich 2024 schneller als erwartet, und der Flughafen Hamburg kann ein positives Geschäftsergebnis vorweisen.

Neben den gestiegenen Fluggastzahlen ist auch die funktionierende Kostenkontrolle ein wesentlicher Grund für das Ergebnis von 20,4 Millionen Euro. Mit dem Programm HAMUpgrade sind in den kommenden Jahren weitere Investitionen in die Zuverlässigkeit der Terminalanlagen, in Service, Schnelligkeit und Sauberkeit sowie in verschiedene Infrastrukturmaßnahmen geplant.

Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport: „Das Jahr 2024 war ein gutes Jahr für den Hamburger Flughafen. Wir haben eine halbe Million Passagiere mehr als geplant und damit gestiegene Umsatzerlöse im Aviation-Bereich, dem Passagierservice sowie den Umsatzmieten aus Gastronomie und Shops. Zudem: Unsere Investitionen in den Komfort und in reibungslose Abläufe vor Ort zahlen sich aus. Unsere Fluggäste sollen sich am Flughafen Hamburg wohlfühlen, das ist uns besonders wichtig. Deswegen investieren wir bis 2027 rund 20 Millionen Euro in neue Sanitäranlagen, neue Kinderspielecken, mehr Wasserspender, moderne Sitzbereiche und komfortable Lounge-Ecken. HAMUpgrade heißt das Programm, das ich persönlich stark vorantreibe.“

Hamburg Airport hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn von 20,4 Millionen Euro abgeschlossen, was deutlich über dem Vorjahresergebnis von 6,6 Millionen Euro liegt. Erste Planungen hatten einen Gewinn auf dem Vorjahresniveau vorgesehen. Die Bilanzsumme hat sich auf 711,2 Millionen Euro erhöht und ist damit um 8,4 Millionen Euro gestiegen. Die Umsatzerlöse wachsen gegenüber 2023 von 259,4 Millionen Euro auf nun 284,6 Millionen Euro. Das sind 25,2 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Der Hauptgrund für diesen starken Aufschwung sind die deutlich gestiegenen Passagierzahlen.

Privatreisende sind die Wachstumstreiber

Im Jahr 2024 reisten rund 14,8 Millionen Passagiere über Hamburg Airport (2023: 13,6 Millionen; 2019: 17,3 Millionen). Die größte Nachfrage gibt es bei den Privatreisen, die in Hamburg rund 78 Prozent des Passagieraufkommens ausmachen. Die Anzahl der Privatreisenden ist fast wieder auf Vor-Corona-Niveau, während Geschäftsreisen aufgrund der veränderten Arbeitswelt deutlich seltener stattfinden. Der Anteil der Geschäftsreisenden liegt daher nur noch bei rund 21 Prozent. Neu sind ein Prozent der Fluggäste, die als Reisegrund „Workation“ angeben, also eine moderne Kombination aus Urlaub und Arbeit. Für das laufende Jahr rechnet der Flughafen damit, dass sich die Passagierzahlen auf dem bestehenden Niveau einpendeln werden.

„HAMUpgrade“ – Maßnahmenpaket für den Flughafen erfolgreich gestartet

Hamburg Airport hat 2024 mehrere Millionen Euro in Maßnahmen investiert, die das Reisen ab Hamburg Airport einfacher, schneller und komfortabler machen sollen. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind weitere Investitionen in Höhe von rund 20 Millionen Euro geplant. Bereits umgesetzt wurden der Einsatz von neuen CT-Scannern an der Sicherheitskontrolle, der Ausbau von Slot & Fly und die Verbesserung der Passagiersteuerung durch Smart Gates. Mit diesen Maßnahmen konnte ein Großteil der Reisenden die Sicherheitskontrolle in weniger als 10 Minuten durchlaufen. 2024 wurde begonnen, die Rolltreppen und Aufzüge in den Terminals zu modernisieren – dieses Programm wird konsequent fortgeführt.

Bereits in der Umsetzung ist die Erneuerung der Sanitäranlagen mit besserem Schutz gegen Graffiti und Vandalismus. Im Abflugbereich werden die Sanitäranlagen um Wasserspender ergänzt, mit denen Reisende ihre mitgebrachten Wasserflaschen kostenlos auffüllen können. Der Flughafen modernisiert Schritt für Schritt die Sitzbereiche in den Terminals und schafft bis zu den Sommerferien neue, interaktive Kinderspielecken. Zum Beginn der Herbstferien soll eine 80 Quadratmeter große Raucherlounge mit Loungemöbeln und Vorfeldblick im Skywalk eröffnen. Für mobilitätseingeschränkte Passagiere ist außerdem die Anschaffung von 50 neuen Rollstühlen und Multiscootern sowie drei Elektro-Highloadern geplant.

Nächster Rekord: Erneut so viele Auszubildende wie noch nie

Mit rund 1.750 Beschäftigten hält der Hamburger Flughafen die Zahl der Mitarbeitenden weiterhin auf einem stabilen Niveau. Gleichzeitig verzeichnet der Hamburg Airport nach 2023 erneut einen Rekord bei den Auszubildenden und Dualen Studierenden. Aktuell werden 49 Auszubildende, 7 studienintegrierte Auszubildende und 4 duale Studierende am Flughafen ausgebildet. Berit Schmitz, Geschäftsführerin am Hamburg Airport: „Im Jahr 2024 sind 21 neue Auszubildende in insgesamt 9 Berufen bei uns gestartet – zu dem Zeitpunkt ein Rekord. Dieses Jahr erzielen wir mit 23 Ausbildungsplätzen sogar eine neue Bestmarke. Die eigene Ausbildung ist für uns ein wichtiges Standbein.“

Investitionen in eigenen Windpark und neue Gepäckförderanlage

Neben HAMUpgrade hat der Flughafen in diesem Jahr noch weitere Investitionsschwerpunkte: In das Projekt NetZero 2035 investiert der Flughafen bis 2035 insgesamt 250 Millionen Euro, allein in den Windpark-Bau fließen davon rund 70 Millionen Euro. Aktuell sind sechs Windkraftanlagen für den Windpark Heidmoor ausgeschrieben und sollen in den kommenden Wochen vergeben werden. Mit den laufenden Umstellungen im Fuhrpark auf alternative Antriebe und dem im vergangenen Jahr unterzeichneten Fernwärmevertrag befindet sich Hamburg Airport im Zeitplan, um 2035 als erster großer Flughafen in Deutschland den Bodenbetrieb ohne CO2-Emissionen zu erreichen. Um auch zukünftig den Ansprüchen der Reisenden gerecht zu werden, investiert der Flughafen Hamburg zusätzlich in die Erneuerung der Gepäckförderanlage in Terminal 1 und der Airport Plaza. Insgesamt beträgt das Investitionsvolumen für das erste Modul des Projektes HAM Bag rund 80 Millionen Euro. Die Erneuerung findet im laufenden Betrieb statt.

