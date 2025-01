Flughafen Frankfurt präsentiert Passagierzahlen

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Der Flughafen Frankfurt verzeichnete 2024 einen Anstieg der Passagierzahlen um 3,7 Prozent auf rund 61,6 Millionen Fluggäste.

Am Flughafen Frankfurt waren auf der Mittelstrecke insbesondere Warmwasserziele in Griechenland, Spanien, Portugal und Italien begehrt. Im Langstreckenverkehr blieb das Interesse nach Nordamerika hoch. Zudem legte das Aufkommen nach Fernost und Südamerika dynamisch zu.

Weltweit führend bei Hub-Konnektivität

Das Flugangebot von insgesamt 99 Fluggesellschaften umfasste auf Gesamtjahressicht 311 Destinationen in 98 Ländern. Frankfurt war auch 2024 weltweit führend bei der Hub-Konnektivität und wies damit das umfassendste Angebot an Destinationen zur direkten Weiterreise für umsteigende Fluggäste auf. Vom Vorkrisenniveau aus dem Jahr 2019 lag das Passagieraufkommen 2024 noch 12,7 Prozent entfernt.

Der Flughafen Frankfurt bietet der deutschen Wirtschaft mit der Vielzahl an Verbindungen einen positiven und wichtigen Standortvorteil,

betont Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, die volkswirtschaftliche Bedeutung des Luftverkehrs.

Zunehmend verlieren wir jedoch diesen Standortvorteil der exzellenten Hub-Konnektivität für die deutsche Wirtschaft angesichts der stark gestiegenen und nunmehr sehr hohen staatlich regulierten Standortkosten. Fluggesellschaften investieren dort, wo sie weniger Gebühren an den Staat abführen müssen. Das spüren auch wir hier in Frankfurt. Wesentlich besser läuft es in unserem internationalen Portfolio. Hier haben die meisten Airports stärker als Frankfurt zugelegt und oft auch neue Passagierrekorde erzielt.

Das Cargo-Volumen legte 2024 um 6,2 Prozent auf 2,1 Millionen Tonnen zu. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 2,4 Prozent auf 440.853 Starts und Landungen. Die Summe der Höchststartgewichte erreichte rund 27,8 Millionen Tonnen. Gegenüber 2023 war das eine Steigerung um 2,8 Prozent.

Internationale Beteiligungen wachsen

Die internationalen Beteiligungsflughäfen im Fraport-Konzern verzeichneten auf Jahressicht mehrheitlich zum Teil deutliche Zuwächse. Der Flughafen im slowenischen Ljubljana legte 2024 um 13,3 Prozent auf 1,4 Millionen Reisende zu. Im Dezember zählte Ljubljana 85.793 Passagiere (minus 1,8 Prozent).

Die brasilianischen Airports in Fortaleza und Porto Alegre verbuchten 2024 rund 9,5 Millionen Fluggäste, dies ist zwar ein Minus von 27,1 Prozent. Der Hauptgrund hierfür war jedoch der eingestellte Flugbetrieb am Airport in Porto Alegre vom 3. Mai bis zum 20. Oktober als Folge der heftigen Überschwemmungen in der Region. Seit dem 18. Dezember ist der Flughafen wieder vollfunktionsfähig und damit auch wieder für internationale Flüge erreichbar. Das Aufkommen beider brasilianischer Flughäfen betrug im Dezember rund 1,0 Millionen Passagiere (minus 11,2 Prozent).

Das Fluggastaufkommen im peruanischen Lima legte um 15,2 Prozent auf einen neuen Rekordwert von rund 24,5 Millionen Passagiere zu. Lima begrüßte im Dezember rund 2,1 Millionen Fluggäste (plus 6,1 Prozent).

Auch die 14 griechischen Regionalflughäfen erzielten einen neuen Höchstwert. Hier wuchs das Aufkommen um 6,4 Prozent auf rund 36,0 Millionen Fluggäste verglichen mit 2023. Im Dezember stiegen die Verkehre auf 805.056 Reisende an (plus 6,7 Prozent).

Die bulgarischen Twin Star-Airports Burgas und Varna verzeichneten 2024 ein Minus von 8,7 Prozent auf 3,4 Millionen Fluggäste. Im Dezember war das Aufkommen mit 78.206 Fluggästen ebenfalls rückläufig (minus 13,6 Prozent).

Das Fluggastaufkommen am Flughafen Antalya in der Türkei erhöhte sich im vergangenen Jahr auf einen neuen Bestwert von rund 38,0 Millionen Passagiere. Verglichen mit 2023 ist das ein Zuwachs von 6,5 Prozent. Im Dezember verzeichnete Antalya mit rund 1,0 Millionen Fluggäste eine stabile Entwicklung (plus 0,4 Prozent).

Fraport: Gesamtaufkommen gestiegen

Das Gesamtaufkommen der von Fraport aktiv gemanagten Flughäfen stieg 2024 auf 174,5 Millionen Passagiere (plus 3,7 Prozent). Bezogen auf den Berichtsmonat Dezember nutzten rund 9,6 Millionen Passagiere Fraport-Airports. Das entsprach einer stabilen Entwicklung im Vergleich zur Vorjahresperiode (minus 0,2 Prozent).

