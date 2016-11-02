Der PC-24 an der NBAA-BACE 2016

PC-24 Prototyp 2 HB-VXB (Foto: Peter Gerber)

US-Premiere an der diesjährigen NBAA-BACE in Orlando: Der PC-24 Prototyp wird auf dem Außengelände der Messe erstmals dem Publikum in den USA öffentlich präsentiert.

Das PC-24 Entwicklungsprogramm verläuft bisher nach Plan und Pilatus erwartet, dass der neue Businessjet die bisher veröffentlichten Leistungsdaten übertreffen wird! Anlässlich der NBAA-BACE 2016 wird der zweite PC-24 Prototyp, der „P02“, das Testflugprogramm verlassen und am Mittwoch, 2. November 2016 am Messestand von Pilatus – nebst der neusten Version des PC-12 NG – ausgestellt sein.Die beiden PC-24 Prototypen befinden sich aktuell in einem äußerst herausfordernden Testflugprogramm. Bis jetzt konnten verschiedene essentielle Flugversuche erfolgreich abgeschlossen werden. Mit dem zweiten Prototyp wurden in den USA in den letzten Monaten unterschiedliche Tests der Avionik und des Autopiloten sowie „Hot- und Cold-Weather-Trials“ durchgeführt, während mit dem ersten Prototypen, dem „P01“, parallel dazu weitere aerodynamische Testdaten in Europa erflogen wurden. Ein weiterer wichtiger Programmmeilenstein war der „Aerodynamic Design Freeze“, welcher Ende Oktober 2016 erzielt werden konnte.

Oscar J. Schwenk, Verwaltungsratspräsident von Pilatus, meint zum Programmfortschritt:

„Die beiden PC-24 Prototypen haben zusammen über 1000 Flugstunden sowie fast 600 Flüge absolviert. Die Daten, welche wir bis jetzt sammeln konnten, zeigen uns, dass die Leistung unseres Super Versatile Jets besser sein wird, als wir dies bis anhin angekündigt haben. Ich kann im Moment nur verraten: Der PC-24 wird ein herausragendes, einzigartiges Flugzeug, genau nach Pilatus Manier! Die aktualisierten Leistungsdaten werden wir im kommenden Jahr anlässlich der European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE 2017) in Genf veröffentlichen.“

Aufbau von Training und Kundendienst

Markante Fortschritte konnten auch beim Aufbau des Trainings und des Kundendiensts erzielt werden: Pilatus entwickelt die gesamten Piloten- und Unterhalts-Trainingseinheiten inklusive eines „Full Motion Level D Simulators“ in Zusammenarbeit mit FlightSafety International.

Auch wird das weltweite PC-24 Support-Netzwerk aktuell aufgebaut, um ab der ersten Auslieferung den Kunden den von ihnen erwarteten, hochstehenden „rund-um-die Uhr“ Service bieten zu können.

Das von Pilatus neu entwickelte Unterhaltsprogramm „CrystalCareTM“ bietet den PC-24 Kunden eine vollumfängliche Deckung im Zusammenhang mit dem Unterhalt ihres PC-24 – für vorhergesehene und unvorhergesehene Maßnahmen. Mit Hilfe dieses Programms können die Unterhaltskosten vollumfänglich eingestuft und abgeschätzt werden.

Der dritte und letzte Prototyp, beziehungsweise das erste Serienflugzeug, wird anfangs 2017 zum Testflugprogramm hinzustoßen. Die Zertifizierung des PC-24 ist für das 3. Quartal 2017 vorgesehen und erste Kundenablieferungen, unter anderem an den „Fractional-Betreiber Planesense“ in den USA sowie an den „Royal Flying Doctor Service of Australia“, folgen danach.

Informationen zur Messe

An der NBAA-BACE 2016 wird Pilatus auch das neue PC-24 Interieur zeigen, welches Serienreife erreicht hat. Designworks, ein Unternehmen der BMW Gruppe, entwarf zusammen mit Pilatus sechs stilvolle Farbkonzepte für den PC-24. Sie tragen Namen von bekannten Skiresorts wie beispielsweise „St. Moritz“, „Zermatt“ oder „Aspen“. Ein begehbares 1:1 Modell des PC-24 mit dem Kabinendesign „Vail“ wird im „Orange County Convention Center“ am Messestand 4293 an allen Messetagen ausgestellt sein. Der PC-24 Prototyp befindet sich am 2. November 2016 auf dem Aussengelände am „Orlando Executive Airport“.

Ebenfalls präsentiert Pilatus den weltweit bewährten, über 1400 Mal verkauften PC-12 NG in der neusten Version.

Pilatus Aircraft