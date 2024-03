Flughafen Düsseldorf von Streik betroffen

Duesseldorf Airport (Foto: Flughafen Düsseldorf)

Der Flughafen Düsseldorf wird heute vom Sicherheitspersonal bestreikt, dies führt zu Beeinträchtigungen im Passagierverkehr.

Aufgrund eines unangekündigten Streiks der Gewerkschaft Verdi im Bereich der Sicherheitskontrollstellen werden Passagiere, die heute einen Flug ab Düsseldorf geplant haben, gebeten, sich vor ihrer Anreise zum Düsseldorfer Flughafen bei den Airlines oder den Reiseveranstaltern über ihren Flugstatus zu informieren.

Zum ganztägigen Streik am heutigen Donnerstag, 7. März, von 3:30 Uhr bis 24:00 Uhr, sind Beschäftigte, die in der Fluggastkontrolle, in der Personal- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, aufgerufen. Anders als an den Flughäfen Frankfurt und Hamburg, wo Verdi heute ebenfalls die Sicherheitskontrolle bestreikt, wurde der Streik durch die Gewerkschaft bewusst nicht angekündigt. Dadurch soll verhindert werden, dass der Flughafen und seine Partner sich auf den Ausstand einstellen können. Vor allem trifft der Streik damit aber die Reisenden, die heute im Vertrauen auf einen normalen Flugbetrieb am Düsseldorfer Airport abfliegen wollen.

Für heute sind rund 320 Starts und Landungen in Düsseldorf geplant. Der Streik wird zu Beeinträchtigungen des Flugbetriebs führen. Passagiere müssen mit Verzögerungen und Flugstreichungen rechnen. Wartende Fluggäste werden am Airport über die aktuelle Sachlage informiert. Der Flughafen und seine Partner ergreifen kurzfristig Maßnahmen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.

Hinzu kommt der von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Streik des Lufthansa-Bodenpersonals von Donnerstag, 7. März, bis Samstagmorgen, 9. März. Außerdem hat die Bahngewerkschaft GDL für Donnerstag, 7. März, und Freitag, 8. März, zu einem bundesweiten Streik aufgerufen.

Der Flughafen Düsseldorf wird im Laufe des Morgens unsere Einordnung und ein Statement der Flughafengeschäftsführung zu diesem unangekündigten und unverhältnismäßigen Streik veröffentlichen.

Flughafen Düsseldorf