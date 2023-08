Holland beteiligt sich weiter am JSF Programm

Das holländische Parlament hat eine Teilnahme an der Testphase des F-35A JSF zugestimmt und überweist eine Teilzahlung von 10 Prozent für zwei F-35A Flugzeuge.

Holland behält sich vor auch andere Kampfflugzeuge als die F-35 für den Ersatz ihrer F-16 Falcons in die Evaluation aufzunehmen. Die holländische Luftwaffe beziffert den Bedarf auf 85 neue Maschinen. Als Alternative zur F-35A kommt die modernste F-16, Rafale von Dassault oder der Eurofighter in Frage. Die restliche Zahlung an die zwei F-35 Kampfjets muss erst noch von dem Parlament bewilligt werden.