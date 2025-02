Edelweiss Airbus A320 in neuem Kleid

Edelweiss Airbus A320 (Foto: Edelweiss)

Am vergangenen Samstagabend ist das erste Flugzeug mit der modernisierten Edelweiss-Bemalung in Zürich gelandet.

Der Airbus A320 mit der Registrierung HB-JJL wurde in Norwich, UK, neu lackiert. Nach der Ankunft in Zürich startete die HB-JJL am Sonntag morgen bereits nach Teneriffa.

Anlässlich der Einflottung der neuen Airbus A350 modernisiert Edelweiss das Erscheinungsbild ihrer Flotte. Während die sechs künftigen Airbus A350 bereits mit der modifizierten Bemalung in Betrieb gehen, erhält auch die gesamte A320-Flotte schrittweise das überarbeitete Design. Die Neulackierung der A320-Flotte von Edelweiss erfolge im Rahmen der regulären Wartungszyklen und erstrecke sich über die nächsten Jahre, teilt Edelweiss weiter mit. Die A340 dürften nicht mehr neu bemalt werden, da sie nach Ankunft der A350 schrittweise die Flotte verlassen.

Sowohl die prägende rote Flugzeugnase als auch die Edelweiss-Blume bleiben im angepassten Design erhalten. Die charakteristische Blume bleibt hat Bildmarke auf der Heckflosse Bestand, erscheint jedoch mit feineren Konturen und in einer modernisierten Darstellung. Die rote Farbfläche erstreckt sich nun weiter über den Rumpf, das ist wohl das auffälligste Merkmal der modifizierten Bemalung. Diese Elemente sorgten für eine dynamische und elegante Optik, die den Wiedererkennungswert von Edelweiss als führende Schweizer Ferienfluggesellschaft weiter stärke, teilt diese mit.

SkyNews