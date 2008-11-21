Norwegen will F-35

Dies entschied das norwegische Verteidigungsministerium, im Rennen um den neuen Fighter war noch der moderne Gripen NG.

Das Verteidigungsministerium findet nun doch wieder, dass der F-35 Lightning II der beste Fighter für das skandinavische Land mit seiner langen Atlantikküste ist. Der F-35 erfülle die Forderung Norwegens am besten und ist laut Angaben des Verteidigungsministeriums sogar noch günstiger zu haben als der neue Saab Gripen NG. Externe Rüstungsberater haben bestätigt, dass das Evaluationsverfahren keine Haken habe. Für uns von FliegerWeb ist nicht ganz klar wie der F-35 billiger sein soll als der moderne Gripen.