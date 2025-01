Flughafen Düsseldorf präsentiert sich

Düsseldorf Airport (Foto: Düsseldorf Airport)

Unter dem Motto „Die Zukunft startet jetzt" hat der Düsseldorfer Flughafen am Donnerstagabend rund 800 Gäste aus Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Luftverkehr, Nachbarschaft und Medien zu seinem traditionellen Neujahrsempfang empfangen.

Die Eventlocation Station Airport mit Panoramablick auf die Start- und Landebahnen bot den perfekten Rahmen, um ambitionierte Ziele und zukunftsweisende Projekte vorzustellen.

Die Gesellschafter des Düsseldorfer Flughafens bauen weiter auf eine verlässliche und erfolgreiche Führung durch Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt. Sie verlängerten die Verträge des Führungsduos bis Ende 2030. Mit dem „Masterplan 2045" setzt der Flughafen auf nachhaltiges Wachstum und plant Investitionen von rund einer Milliarde Euro in die Modernisierung und Weiterentwicklung seiner Infrastruktur.

2024 – Ein Jahr der Erfolge

In seiner Rede betonte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller die Bedeutung des Flughafens für die Stadt und die Region: „Düsseldorf braucht den Flughafen als Motor für eine gute wirtschaftliche Entwicklung in der Zukunft. Der Flughafen ist der zentrale Faktor für die Wirtschaftsstärke der Region."

2024 war ein erfolgreiches Jahr für den Düsseldorfer Flughafen. „Die Geschäftsführung und das ganze Team des Flughafens haben mit der Verbesserung der Prozesse die Kundenzufriedenheit weiter gesteigert", so Dr. Keller, der auch besonders hervorhob, dass der Flughafen im vergangenen Jahr erstmals seit der Pandemie wieder die Marke von 20 Millionen Passagieren erreicht hat. Auch die Fußball-Europameisterschaft 2024 war ein voller Erfolg: „Der Flughafen war Teil unserer Erfolgsgeschichte zur Fußball-EM. Er hat zum guten ersten Eindruck von Düsseldorf bei Teams und Fans beigetragen. Der Flughafen war unser ´Tor zur Fußballwelt´ – zu den Fanmeilen, zu ´Everybody´s Heimspiel´ in der ganzen Stadt."

Für diese Leistungen sprach Dr. Keller dem Führungsduo Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt seinen Dank aus: „Die Geschäftsführer haben vorausschauend und mit Tatkraft den Kurs für zukünftige Entwicklungen gesetzt. Dieser Kurs braucht starke und kompetente Piloten. Daher gebe ich gern bekannt, dass die Verträge der Geschäftsführer Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt bis 2030 verlängert wurden."

DUS will zu den besten Airports in Europa gehören

Lars Redeligx und Pradeep Pinakatt betonten, wie sehr sie sich darauf freuen, den Airport weiterhin in Richtung „Destination of Excellence" zu führen. „Unser Ziel ist es, beim Passagiererlebnis erstklassig zu sein und als stadtnaher Flughafen mit globalem Netzwerk, attraktiven Angeboten und schnellen Prozessen zu den besten Airports Europas zu gehören", so Redeligx.

„Dabei setzen wir auf nachhaltige, CO2-neutrale Mobilität und die Positionierung als Top-Arbeitgeber", ergänzte Pinakatt.

Gleichzeitig verwiesen die Geschäftsführer auf die Herausforderungen, vor denen der Luftverkehr am Standort Deutschland steht, allen voran: hohe staatliche Kosten. Für die nachhaltige Transformation brauche es verlässliche Rahmenbedingungen und mehr Flexibilität.

In ihrem Rückblick auf 2024 hob die Geschäftsführung die erfolgreichen operativen Prozesse während der Fußball-Europameisterschaft hervor, die von 99 Prozent der Fans in einer städtischen Umfrage positiv bewertet wurden. Auch die gemeinsame Imagekampagne mit Eurowings „Weil DUS liebst" unterstrich die enge Verbindung zur Landeshauptstadt. Die Qualitätsoffensive „Off-Block", in die über zehn Millionen Euro investiert wurden, zahlte sich aus. Besonders erlebbar an den Sicherheitskontrollen: 97 Prozent passierten diese in unter zehn Minuten. Der Flughafen schreibt die Erfolgsgeschichte von Off-Block fort, dieses Jahr mit Fokus auf die Gepäckabfertigung.

Am vorletzten Tag des Jahres knackte der Airport – erstmals seit der Pandemie – die Marke von 20 Millionen Passagieren und gehört damit zu den Top 30 Airports in Europa.

Die Zukunft im Fokus: Masterplan 2045

Der Masterplan des Flughafens stand im Mittelpunkt des Abends. Mit einer geplanten Investition von rund einer Milliarde Euro bis 2045 stellt sich der Flughafen auf die Megatrends des 21. Jahrhunderts ein. Lars Redeligx betonte: „Wir wollen nicht nur einer der größten Flughäfen Deutschlands sein, sondern auch ein Vorreiter für Nachhaltigkeit, Innovation und exzellente Passagiererlebnisse. Unsere Vision ist es, DUS zu einem führenden Airport in Europa mit bis zu 30 Millionen Passagieren zu entwickeln."

Ein Kernstück des Masterplans ist die nachhaltige Transformation des Flughafens. Zahlreiche Vorhaben wie eine großflächige Photovoltaik-Anlage, ein neues Tanklager für Sustainable Aviation Fuels (SAF) und eine Wasserstofftankstelle sollen den Flughafen zum Treiber klimaneutraler Mobilität machen. Neben dem Hochlauf der SAF-Produktion muss auch der Herstellungsprozess durch Innovationen verbessert werden, um strombasiertes SAF günstiger zu machen. Das Essener Start-up Greenlyte Carbon Technologies GmbH will dazu ein SAF-Reallabor am Flughafen Düsseldorf errichten, in dem erstmals aus CO2, das direkt am Airport aus der Luft gewonnen wird, und grünem Wasserstoff eSAF produziert werden soll. Der Düsseldorfer Airport und der EUREF-Campus Düsseldorf sowie dort künftig ansässige Universitäten und Firmen unterstützen das Projekt. Redeligx: „Wir investieren in die Zukunft unserer Branche und unserer Region."

Zukunftsthemen der Luftfahrt

Wie lässt sich das Wachstum des internationalen Luftverkehrs mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 vereinen? Dieser Frage widmeten sich Nicole Dreyer-Langlet, Mitglied der Geschäftsführung von Airbus, und Jens Bischof, CEO von Eurowings, in einem inspirierenden Bühnentalk.

„Eine einzelne Lösung" gibt es dabei nicht, wie Nicole Dreyer-Langlet erklärte. „Der Weg zur Klimaneutralität ist ein Mix aus verschiedenen Maßnahmen, wie die Flottenerneuerung, die Ausweitung nachhaltiger Flugkraftstoffe und Technologieverbesserungen", so Dreyer-Langlet. Jens Bischof: „Mit dem A321neo setzen wir auf modernste Triebwerkstechnik, die den Kerosinverbrauch und die Emissionen um 20 Prozent senkt. Das zeigt, welche Fortschritte mit moderner Flugzeugtechnik möglich sind."

Ein weiteres Schlüsselthema war der Ausbau von SAF. "Für eine skalierte Produktion brauchen wir Innovationen in den Herstellungsprozessen, insbesondere damit SAF günstiger wird", so Jens Bischof. „Das SAF-Reallabor am Standort Düsseldorf kann dabei ein Schritt in die richtige Richtung sein."

Auf der Gästeliste standen unter anderem, neben den bereits genannten: André Kuper (Präsident des Landtags NRW), Oliver Krischer (Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW), Mona Neubaur (Vize-Ministerpräsidentin NRW), Thomas Schürmann (Regierungspräsident der Bezirksregierung Düsseldorf), Dr. Rolf Pohlig (Aufsichtsratsvorsitzender bei Flughafen Düsseldorf GmbH), Gerhard Schroeder (Geschäftsführer von AviAlliance sowie Mitglied des Aufsichtsrats der Flughafen Düsseldorf GmbH), Boutaina Bouabid (Generalkonsulin und Generalkonsul des Königreichs Marokko), Bernhard Johannes Stempfle (Honorarkonsul des Fürstentums Monaco), Barbara Heuser (Präsidentin der Bundespolizei-Direktion Sankt Augustin), Klaus Kirsch (Leiter der Bundespolizeiinspektion Flughafen Düsseldorf), Gregor Berghausen (Hauptgeschäftsführer IHK Düsseldorf), Wenzel Bürger (Geschäftsführer SSP Deutschland GmbH), Andreas Förster (CEO Casualfood GmbH), Martin Heuer (Geschäftsführer der Autogrill Deutschland GmbH), Jochen Peter Halfmann (Geschäftsführer Lagardère Travel Retail Deutschland GmbH). Zahlreiche, weitere Politiker aus Bund, Land und der Region wie beispielsweise Kerstin Griese (MdB), Gordan Dudas (MdL SPD), Klaudia Zepuntke (Bürgermeisterin Düsseldorf), Christian Pakusch (Bürgermeister Willich), Cornelia Zuschke (Dezernentin Stadt Düsseldorf), Burkhard Hintzsche (Stadtdirektor Düsseldorf), Hans-Jürgen Petrauschke (Landrat Rhein-Kreis Neuss), Philipp Gilbert (Kreisdirektor Mettmann) und Rolf Tups (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Düsseldorf GmbH) waren dabei. Als Vertreter der Luftfahrt- und Reisebranche waren unter anderem Marco Ciomperlik (CEO TUI Airline der TUI Group), Helmut Wölfel (CCO SunExpress), Gerald Kassner (Geschäftsführer Schauinsland-Reisen), Dieter Streuli (CEO Airline Assistance Switzerland AG), oder Dr. Georg Welbers (Geschäftsführer alltours) vertreten. Von den Stadttöchtern nahmen unter anderem Annette Grabbe (Vorstandsvorsitzende Rheinbahn), Dr. Charlotte Beissel (Vorständin Stadtwerke Düsseldorf) und Marius Berlemann (COO Messe Düsseldorf) teil.

Flughafen Düsseldorf