Ferienwelle am Flughafen Weeze

Flughafen Weeze (Foto: Flughafen Weeze)

Der Flughafen Weeze erwartet über die Osterferienzeit eine erste große Ferienwelle in diesem Jahr, der Flughafen rechnet mit 125.000 Passagieren.

Vom 11. bis 27. April 2025 werden es 340 Abflüge zu über 40 Zielen sein, mit denen Urlauber in die Ferien reisen oder Familien und Freunde besuchen werden – ein Plus von 33,5 % im Vergleich zum Vorjahr.

Tom Kurzweg, Sprecher der Flughafen Niederrhein GmbH, sagt: „Im Vergleichszeitraum 2024 waren es 88.000 Reisende, die mit 254 Abflüge zu 37 Zielen reisten. Neben der weiterhin steigenden Nachfrage nach Reisen zu spannenden Zielen und zu attraktiven Kosten, ist es der Zeitraum der Osterferien 2025, die dieses Wachstum ermöglicht, so liegen die Osterferien in NRW bereits vollständig im Sommerflugplan – anders als im Vorjahr, als ein Teil der Ferien noch in den reduzierten Winterflugplan fiel.“

Top-Reiseziele 2025: Mallorca weiter unangefochten auf Platz 1!

Das beliebteste Reiseziel bleibt auch 2025 Palma de Mallorca mit 35 geplanten Abflügen, gefolgt von Girona (21), Bergamo (19), Alicante (15) und Edinburgh mit 14 Abflügen. Ziele wie Malaga (13), Zadar (13), Tanger (12), Bari (10) und Zagreb (10) gehören ebenfalls zu den Favoriten der Osterreisenden.

Zum Vergleich: Die Top-Destinationen Ostern 2024

Im Vorjahr führte ebenfalls Mallorca das Ranking mit 23 Abflügen an, gefolgt von Malaga und Edinburgh. Insgesamt war das Angebot jedoch kleiner – sowohl hinsichtlich der Anzahl der Flüge als auch der angeflogenen Destinationen.

„Das Team des Airport Weeze ist prima auf die erste große Reisewelle in diesem Frühling vorbereitet. Wir freuen uns auf unsere Gäste. Um einen komfortablen Reisebeginn bereits am Flughafen zu bieten, erweitern wir gerade unsere Parkflächen.“, erläutert Dr. Sebastian Papst, CEO der Flughafen Niederrhein GmbH. „Bis zum Sommer werden wir etwa 1.300 zusätzlichen Parkplätze in direkter Nähe zum Terminal in Betrieb nehmen – die ersten 400 planen wir bereits zu den Osterferien zu eröffnen.“

