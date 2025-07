Ferienstart an den Flughäfen Leipzig und Dresden

Mitteldeutsche Flughäfen Dresden und Leipzig (Foto: Mitteldeutschen Flughafen AG)

Zum Sommerferien-Start 2025 hoben am vergangenen Wochenende insgesamt 81 Passagiermaschinen von den Mitteldeutschen Flughäfen ab.

Die Abflüge unterteilten sich auf 55 am Leipzig/Halle Airport und 26 am Flughafen Dresden. Neben deutschen und europäischen Metropolen finden sich Sonnenziele am Mittelmeer, im Atlantik sowie am Schwarzen und Roten Meer im Flugplan.

Vorfeld Flughafen Leipzig (Foto: Flughafen Leipzig)

Ziele ab Leipzig/Halle

Zum Ferienauftakt sind ab Leipzig/Halle 32 Flüge zu Sonnenzielen sowie 13 Linienflüge geplant.

Nach Antalya fliegen ab Leipzig/Halle 13 Maschinen, nach Palma de Mallorca und Hurghada sind sechs Starts geplant. Heraklion wird am ersten Ferienwochenende drei Mal angeflogen. Weitere Ziele sind: Varna, Rhodos, Korfu, Jerez de la Frontera, Fuerteventura, Las Palmas, Teneriffa, Faro und Tirana.

Marabu ist die größte Urlaubs-Airline am Standort Leipzig/Halle. Die Fluggesellschaft bietet zum Ferienauftakt mit 14 Abflügen die meisten Möglichkeiten, in den Sommerurlaub zu starten. Angeflogen werden Ziele in Spanien, Griechenland und Ägypten.

Die Ferienfluggesellschaft Sun Express startete acht Mal. Condor und Freebird Airlines jeweils vier Mal.

Ergänzend sind zum Ferienstart 13 Linienflüge zu Drehkreuzen geplant, davon zehn nach Frankfurt. Istanbul wird zwei Mal angeflogen, Wien ein Mal. Über die Drehkreuze Frankfurt, Istanbul und Wien sind zahlreiche Ziele weltweit bequem erreichbar.

Flughafen Dresden Vorfeld (Foto: Flughafen Dresden)

Ziele ab Dresden

Ab Dresden starten zum Ferienbeginn 12 Urlaubsmaschinen sowie 14 Linienflüge.

Mit Ziel Antalya heben fünf Flugzeuge ab, nach Palma de Mallorca drei. Weitere Flüge bringen Urlauber nach Burgas, Heraklion und Rhodos.

Lufthansa startet zum Ferienauftakt ab Dresden am häufigsten. Die Airline verbindet die Region mit ihren Drehkreuzen Frankfurt und München acht beziehungsweise sechs Mal. Swiss verbindet am Sonntag die Landeshauptstadt mit Zürich. Über die Drehkreuze Frankfurt, München und Zürich sind Ziele weltweit bequem zu erreichen.

Mitteldeutsche Flughafen AG