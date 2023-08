Erstes PW1100G-JM für A320neo ist fertig

In West Palm Beach, Florida konnte am 26. Oktober 2012 die Fertigstellung des ersten PW1100G-JM für den Airbus A320neo gefeiert werden. An der "Last Bolt" Feier nahmen Vertreter von Airbus, Pratt & Whitney, MTU und JAEC teil.

Die Testläufe des PW1100G-JM werden ebenfalls auf dem Versuchsgelände von Pratt & Whitney in West Palm Beach stattfinden. Insgesamt sind acht Triebwerke für das auf zwei Jahre angelegte Erprobungsprogramm vorgesehen. Das dritte Mitglied der Getriebefan Technologie soll im Oktober 2015 in Dienst gehen. Pratt & Whitney verfügt bereits über 1136 Bestellungen für das PW1100G-JM.