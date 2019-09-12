Iberia mit mehr Passagieren

Airbus A350-900 Iberia (Foto: Airbus)

Mit der spanischen Fluggesellschaft Iberia flogen im August 2019 insgesamt 2,060 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,3 Prozent.

Iberia baute die Verkehrsleistung um 8,9 Prozent auf 7,043 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, während sich die Nachfrage um 13,1 Prozent auf 6,291 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im August 89,3 Prozent, das entspricht einem Plus von 3,3 Prozentpunkten.

Mit Iberia flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 14,889 Millionen Passagiere, das waren 7.3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.