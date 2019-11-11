Iberia meldet mehr Passagiere

Airbus A350-900 Iberia (Foto: Airbus)

Mit der spanischen Fluggesellschaft Iberia flogen im Oktober 2019 insgesamt 1,986 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 7,5 Prozent.

Iberia baute die Verkehrsleistung um 5,3 Prozent auf 6,268 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, während sich die Nachfrage um 8,3 Prozent auf 5,502 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die Auslastung erreichte im Oktober hohe 87,8 Prozent, das entspricht einem Plus von 2,4 Prozentpunkten.

Mit Iberia flogen in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 18,888 Millionen Passagiere, das waren 7,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.