Mehr Passagiere bei Vueling

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Vueling konnte im August 2019 insgesamt 3,844 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 5,6 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Spanien baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahres August um 2,5 Prozent auf 4,022 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 4,2 Prozent auf 3,710 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung schnellte um weitere 1,5 Prozentpunkte auf hohe 92,2 Prozent hoch.

Mit der Iberia Tochter flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 23,501 Millionen Passagiere, das waren sechs Prozent mehr als in derselben Zeitspanne des Vorjahres.