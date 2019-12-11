Vueling meldet soliden November

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Vueling konnte im November 2019 insgesamt 2,281 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,9 Prozent.

Der Low-Cost-Carrier aus Spanien baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 0,6 Prozent auf 2,583 Milliarden Sitzplatzkilometer ab, die Nachfrage verbesserte sich um 4,3 Prozent auf 2,212 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung schnellte um weitere vier Prozentpunkte auf solide 85,6 Prozent hoch.

Mit der Iberia Tochter und IAG Mitglied flogen in den ersten elf Monaten des laufenden Jahres 32,293 Millionen Passagiere, das waren 5,8 Prozent mehr als in derselben Zeitspanne des Vorjahres.