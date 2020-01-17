Vueling meldet soliden Dezember

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Vueling konnte im Dezember 2019 insgesamt 2,275 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 3,2 Prozent.

Der Low-Cost-Carrier aus Spanien baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresdezember um 1,6 Prozent auf 2,618 Milliarden Sitzplatzkilometer ab, die Nachfrage verbesserte sich um drei Prozent auf 2,197 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung schnellte um weitere 3,7 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent hoch.

Mit der Iberia Tochter und IAG Mitglied flogen im Jahr 2019 insgesamt 34,568 Millionen Passagiere, das waren 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Flugzeuge von Vueling waren im Berichtsjahr 2019 durchschnittlich zu 86,9 Prozent voll.