Vueling meldet Julizahlen

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

Vueling konnte im Juli 2019 insgesamt 3,753 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 4,6 Prozent.

Der Low Cost Carrier aus Spanien baute die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 2,8 Prozent auf 3,974 Milliarden Sitzplatzkilometer aus, die Nachfrage verbesserte sich um 2,7 Prozent auf 3,593 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung blieb mit hohen 90,4 Prozent fast gleich hoch wie im Vorjahresjuli.

Mit der Iberia Tochter flogen in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres 19,657 Millionen Passagiere, das waren 6,1 Prozent mehr als in derselben Zeitspanne des Vorjahres.