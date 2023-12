Edelweiss präsentiert Sommerflugplan

Edelweiss Airbus A340 (Foto: Edelweiss)

Ferienflieger Edelweiss gibt Ausblick auf Sommerflugplan 2024, das Angebot nach Spanien wird deutlich ausgebaut.

Edelweiss optimiert sein Kurz- und Mittelstreckennetz im Jahr 2024 und erhöht die Anzahl Flüge teilweise deutlich. Auch an den Wochenenden sowie über die Frühlingsfeiertage bietet Edelweiss einen noch attraktiveren Flugplan. Die Kanarischen Inseln beispielsweise profitieren insbesondere im Frühling und Herbst von mehr Flügen. Gran Canaria wird neu bis zu elf Mal pro Woche angeflogen, nach Teneriffa gibt es bis zu zehn wöchentliche Flüge und nach Fuerteventura bis zu fünf. Das Angebot nach Lanzarote bleibt mit drei wöchentlichen Flügen stabil, La Palma wird im Frühling neu wieder nonstop angeflogen.

Das Angebot zu den beliebten Städtereisezielen auf dem spanischen Festland wird ebenfalls gestärkt, was attraktive Wochenendaufenthalte ermöglicht: Sevilla wird mit bis zu sechs, Bilbao mit bis zu fünf und Santiago de Compostela mit drei wöchentlichen Flügen bedient. Die Flüge nach Menorca auf den Balearen werden auf vier bis fünf wöchentliche aufgestockt, zudem werden Palma de Mallorca und Ibiza je bis zu neun Mal wöchentlich angeflogen.

Wesentlich mehr Flüge in den Norden

Wer die nördlichen Gefilde bevorzugt, darf sich auf wöchentlich bis zu zehn Flüge nach Edinburgh in Schottland freuen; die Frequenz nach Newquay (Cornwall) wird auf zwei wöchentliche Flüge verdoppelt. Die Anzahl wöchentliche Flüge nach Keflavík wird auf fünf aufgestockt, zudem wird Akureyri neu von Juni bis August durchgehend angeflogen. Auch Norwegen gehört zu den am stärksten nachgefragten Destinationen. Wie bereits angekündigt, fliegt Edelweiss ab Juni neu einmal wöchentlich nach Evenes auf den Lofoten. Nach Bergen bleibt es bei zwei wöchentlichen Flügen und für Tromsø wird die Anzahl Flüge von zwei auf drei pro Woche ausgebaut.

Griechenland mit weiterhin sehr hoher Nachfrage

Den stärksten Ausbau im Sommerflugplan 2024 erfährt Griechenland. Bis zu 17 Mal pro Woche wird Heraklion auf Kreta neu angeflogen. Das sind fünf Frequenzen mehr als bisher. Dazu kommen neu drei statt zwei wöchentliche Verbindungen nach Chania. Korfu wird von vier auf fünf Flüge aufgestockt, Zakynthos von drei auf vier. Endlich stehen tägliche Flüge nach Kos und Rhodos im Programm, zudem wird Kalamata im Frühling um eine Frequenz auf drei ausgebaut. Nach Skiathos und Preveza/Lefkada werden die Verkehrstage verbessert.

Nordafrika mit starkem Ausbau

Das Angebot nach Marokko wird deutlich ausgebaut: Agadir wird bis zu zwei Mal wöchentlich erstmals nonstop bedient und Marrakesch bis zu fünf Mal pro Woche. Im Frühling werden nach Djerba in Tunesien zusätzliche Flüge angeboten, neu insgesamt drei pro Woche. Auch bei den ägyptischen Destinationen erfolgt ein Ausbau: Sharm El Sheik sowie Marsa Alam werden neu bis zu vier Mal pro Woche bedient, Hurghada gar bis zu 16 Mal und Luxor im Frühling weiterhin ein Mal wöchentlich.

Weitere Destinationen mit erweitertem Angebot

Mit Antalya neu bis zu neun, Bodrum drei und Dalaman einem wöchentlichen Flug bietet Edelweiss auch an die Destinationen in der Türkei ein umfassendes Flugprogramm. Zypern freut sich auf neu bis zu zwei tägliche Flüge nach Larnaca. Die italienischen Destinationen Bari mit neu fünf, Catania bis zu acht, Lamezia Terme und Olbia mit bis zu sechs sowie Cagliari bis zu fünf wöchentlichen Flügen bieten ein ebenfalls attraktives Angebot.

In Portugal geht es nach Faro neu während der ganzen Saison fünf Mal pro Woche, nach Funchal neu bis zu fünf Mal und Ponta Delgada auf den Azoren neu zwei Mal pro Woche. Bei Biarritz wird die Saison von Juni bis September verlängert und gleichzeitig werden die Flugtage auf Mittwoch und Samstag verbessert. Ebenfalls verlängert wird die Saison nach Figari auf Korsika: Dieses Ferienziel wird neu von Mai bis September angeflogen. Pristina in Kosovo wird unverändert elf Mal pro Woche angeflogen, Tivat in Montenegro zwei Mal. Ohrid in Nordmazedonien wird neu drei Mal wöchentlich bedient, Skopje bis zu vier Mal. Edelweiss fliegt auf der Kurz- und Mittelstrecke 64 Destinationen an, insgesamt sind es 93 Destinationen in 38 Ländern. Sämtliche Flüge sind ab sofort auf flyedelweiss.com und über alle üblichen Verkaufskanäle buchbar.

