Edelweiss bekommt weiteren Airbus A320

Edelweiss Airbus A320 startet in Dübendorf (Foto: Edelweiss)

Die Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss übernimmt von Swiss ein weiteres Kurz- und Mittelstreckenflugzeug des Typs Airbus A320.

Mit diesem zusätzlichen Schmalrumpfflugzeug wird die Flotte der Edelweiss im Sommer 2024 vierzehn Airbus A320 und fünf Airbus A340 Langstreckenflugzeuge umfassen. Ab Sommer 2024 wird der heute noch bei Swiss fliegende Airbus A320 HB-JLP neu für Edelweiss ab Zürich unterwegs sein. Die HB-JLP wurde 2011 gebaut und fliegt seither bei Swiss. Am 18. September hatte Edelweiss die Erneuerung ihrer Langstreckenflotte bekanntgegeben: Ab Sommer 2025 wird Edelweiss sechs moderne Airbus A350-900 als Ersatz für die Airbus A340 erhalten.