Mit Edelweiss auf die Lofoten

Edelweiss Airbus A320 (Foto: Edelweiss Air)

Edelweiss nimmt mit den Lofoten eine weitere Destination in Norwegen in den Flugplan auf. Die norwegische Inselgruppe ist noch ein Geheimtipp.

Man nennt die Lofoten auch «die schönsten Inseln der Welt». Der Archipel bietet überwältigende Ausblicke auf vom Meer umgebene Berge, weisse Korallenstrände und malerische Fjorde.

Egal ob man das Meer oder die Berge mag, hier kommt alles zusammen. Malerische Fischerdörfer, Küstenwanderungen mit dem Kanu, der Besuch eines Stockfisch-Festivals oder Reiten: Wer sich für eine Reise auf die Lofoten entscheidet, der hat mit Garantie Naturerlebnisse, die ihresgleichen suchen werden. Die Lofoten bieten Natur pur.

Edelweiss fliegt ab 10. Juni bis 26. August 2024 jeweils montags nach Evenes. Die Flüge sind auf flyedelweiss.com und über alle üblichen Verkaufskanäle buchbar. Das erste Sportgepäck der Kategorie Normal wird gratis transportiert. Mit Evenes bietet Edelweiss bereits die 70. Destination auf der Kurz-/Mittelstrecke an. Insgesamt fliegt Edelweiss 93 Destinationen in 38 Ländern an.