Mit Edelweiss nach Jordanien

Edelweiss Airbus A320 startet in Dübendorf (Foto: Edelweiss)

Edelweiss feierte am 2. Februar 2023 den Erstflug von Zürich nach Amman und Akaba in Jordanien.

Dieses besondere Ereignis zelebrierte Edelweiss mit dem traditionellen Ribbon-Cut. Gemeinsam mit der Crew schnitten Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss, Rolf Hancock, Vice President Aviation Development des Flughafens Zürich und Michael Schmidli, Operation Manager von Swissport, das Band durch. Dazu Patrick Heymann: «Ich freue mich riesig, dass wir Jordanien in unseren Flugplan aufgenommen haben. Jordanien ist ein einzigartiges Ferienziel und ein ideales Reiseland, wenn Sie nach geschichtsträchtigen Kultstätten wie die Felsenstadt Petra, stillen Naturschönheiten und attraktiven Tauchplätzen suchen.»

Der Airbus A320 hob pünktlich zum Erstflug ab. Bis Ende Juni und wieder ab Herbst fliegt Edelweiss jeweils donnerstags und sonntags nach Amman und weiter nach Akaba. Edelweiss fliegt in diesem Jahr 68 Destinationen auf der Kurz- und Mittelstrecke sowie 21 Destinationen auf der Langstrecke an.