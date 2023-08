EasyJet neue Partnerfluggesellschaft von Skywards

Skywards, das Meilensammlerprogramm der Fluggesellschaft Emirates Airlines, und die Airline EasyJet haben anfangs November eine Zusammenarbeit bekannt gegeben.

Mit der Kooperation können Skywards Meilen auch für EasyJet Flüge eingelöst werden. Ab sofort können Skywards Mitglieder ihre Meilen dazu nutzen, mit EasyJet in 30 Länder in Europa und Nordafrika zu fliegen. Mit über 600 Strecken von 130 Flughäfen in 30 Ländern aus betreibt EasyJet in Europa eines der größten Streckennetze, wodurch sich für Skywards Mitglieder eine Vielzahl an Flugmöglichkeiten ergibt. Die Vereinbarung umfasst die Einlösung von Skywards Meilen ausschließlich auf von easyJet durchgeführten Flügen und gilt für alle Destinationen im gesamten easyJet Streckennetz. Das Einlösen von Meilen für Flüge erfolgt online über die Skywards Website.