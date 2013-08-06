Mehr Passagiere flogen mit easyJet

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Berichtsmonat Juli eine Zunahme der Passagierzahlen um zwei Prozent vermelden.

Im Juli 2013 konnten sich die Passagierzahlen bei easyJet verglichen mit dem Vorjahresjuli mit einem Anstieg von zwei Prozent leicht verbessern. Im Juli flogen mit der Fluggesellschaft aus London Luton 5,977 Millionen Passagiere. Die Auslastung ging um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch sehr solide 91,6 Prozent zurück. Rollend über die letzten zwölf Monate stiegen bei easyJet 60,267 Millionen Fluggäste zu, was einem Anstieg von 4,3 Prozent entspricht.