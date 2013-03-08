easyJet mit mehr Passagieren

Der Low Cost Carrier easyJet kann für den Monat Februar 2013 eine Zunahme der Passagierzahlen um 3,4 Prozentpunkte bekanntgeben.

Im Februar haben sich die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahresfebruar mit einer Zunahme von 3,4 Prozentpunkten verbessert, mit easyJet flogen im Berichtsmonat Februar 4,112 Millionen Fluggäste. Die Auslastung verbesserte sich um 2,9 Prozentpunkte auf hohe 90,5 Prozent. Rollend über die letzten zwölf Monate konnte easyJet 59,490 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies entspricht einem Anstieg von sieben Prozentpunkten, die durchschnittliche Auslastung lag bei 88,2 Prozent.