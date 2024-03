Discover Airlines baut in München aus

Discover Airlines Airbus A330

Pünktlich zum Beginn des Sommerflugplans am 31. März 2024 hebt Discover Airlines wieder auf der Kurz- und Mittelstrecke in München ab.

Insgesamt 23 verschiedene Feriendestinationen und knapp 70 wöchentliche Abflüge stehen im Flugplan der Airline, die im vergangenen Jahr am Drehkreuz München ausschließlich im Auftrag von Lufthansa unterwegs war. Nun startet sie unter eigener Flugnummer (4Y) vom Terminal 2 und stationiert dazu im Laufe des Sommers fünf Airbus A320 in München.

Von den Kanaren, über zahlreiche Mittelmeerdestinationen bis nach Bodrum in der Türkei. Der Flugplan des Ferienfliegers verspricht Sonne satt. Dabei stehen alle bekannten Urlaubsklassiker auf dem Programm. Am häufigsten steuert die Airline Ibiza (11x), Mallorca (9x) sowie Heraklion und Chania auf der Insel Kreta (9x) an. Über die größte Auswahl können sich Griechenland-Fans freuen: Mit insgesamt elf Destinationen und rund 30 wöchentlichen Flügen ist das Angebot dorthin so vielfältig wie nie. Ganz neu im Portfolio der Lufthansa Group: Die Insel Kefalonia, die mit ihrer Vielseitigkeit ein Geheimtipp für Strand- und Wanderurlaube ist. Als einzige Fluggesellschaft bietet Discover Airlines außerdem ab München Direktflüge nach Varna (Bulgarien), Marrakesch (Marokko) und Samos (Griechenland) an. Im Spätsommer erweitern noch Hurghada in Ägypten und Funchal auf der Insel Madeira das Portfolio.

„Wir freuen uns darauf, ab diesem Sommer wieder in München abzuheben und unsere Präsenz an diesem wichtigen Drehkreuz auszubauen. Damit ergänzen wir das Angebot der Lufthansa Group in München und bieten Reisenden noch mehr Auswahl – auch zu Ferienzielen, die bisher nicht per Direktflug erreichbar waren,“ sagt Bernd Bauer, CEO von Discover Airlines.

