Vueling hofft auf Gewinn

Die spanische Niedrigpreisfluggesellschaft hofft trotz hohen Treibstoffpreisen und starkem Wettbewerb im laufenden Geschäftsjahr die Gewinnschwelle überfliegen zu können.

Vueling setzt sich hohe Ziele. Im ersten Quartal musste sie bereits einen Verlust von 32 Millionen Euro hinnehmen. Das 1. Quartal gilt Branchenweit als das schwächste, nun hofft Vueling im zweiten Quartal aufholen zu können und zusammen mit den letzten beiden doch noch einen Gewinn erwirtschaften zu können. Vueling befindet sich in Zusammenschlussverhandlungen mit dem zweiten spanischen Low Cost Carrier Click Air.